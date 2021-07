Luís Filipe Vieira e o empresário José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, foram detidos esta quarta-feira na sequência de um caso em que são suspeitos de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O presidente do Benfica encontra-se, neste momento, a caminho da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Moscavide e deverá ser presente ao juiz Carlos Alexandre na quinta-feira. Vieira deverá passar a noite nas instalações.

Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, e o empresário Bruno Macedo também foram detidos.

Nas redes sociais, a estrela maior é mesmo o Presidente do Benfica. Vários utilizadores estão a ironizar o caso com mensagens, vídeos e imagens humorísticas.

Luís Filipe Vieira, Homem dos Frangos, Nuno Lopes, Vítor Carvalho, Tiago Vieira e ... Bruno Macedo!! O tal empresário que viajava com João Loureiro no avião particular que tinha Lucas Veríssimo na lista de passageiros e que "por azar" transportava 500kg de droga. pic.twitter.com/lLe5wlurDG