Um camião betoneira despistou-se e capotou, esta segunda-feira, no acesso ao IC20 em Almada. O acidente aconteceu no sentido Costa da Caparica - Almada, confirmou fonte do CDOS de Setúbal à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o condutor ainda está encarcerado, não se sabendo ainda o estado de saúde da vítima.

O alerta para o acidente foi dado às 15:02.

No local estão 20 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros de Almada, Bombeiros da Trafaria e da VMER do Hospital São Francisco Xavier.