Para celebrar o Dia da Criança, o Oceanário de Lisboa vai oferecer a entrada às crianças até aos 12 anos, quando acompanhadas por um adulto, durante todo o mês de junho.

Esta iniciativa tem como objetivo ajudar as famílias portuguesas a desconfinar e a promover a visita ao aquário, para que possam 'mergulhar' no fundo do mar e usufruir de momentos únicos, de paragem, observando os animais debaixo de água e conhecendo melhor as espécies marinhas".