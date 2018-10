O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou terem sido detetados valores de toxinas paralisantes (PSP) muito elevados em moluscos bivalves, tendo ultrapassado 30 vezes o limite regulamentar, pelo que está interdita a sua captura.

