Um homem foi detido na passada sexta-feira, em Elvas, depois de ter roubado, ameaçado e sequestrado um cidadão de nacionalidade espanhola de 86 anos, em Elvas.

A Polícia Judiciária acabou por identificar e deter o suspeito, de 58 anos, que fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A vítima terá sido abordada na via pública, no centro da cidade alentejana, com o suspeito a pedir-lhe boleia. Foi depois alvo de ameaças e roubado.