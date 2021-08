Portugal regista, nesta segunda-feira mais 9 mortos e 1.190 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos continua a subir: nas últimas 24 horas foram hospitalizadas mais 45 pessoas, totalizando agora 968 internamentos.

Nos cuidados intensivos estão 203 doentes, mais três do que ontem.

Dos óbitos, quatro foram registados na região do Norte, três na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Centro e outra na Madeira.

Quanto aos novos casos, 440 são na região de Lisboa e Vale do Tejo e 420 na região do Norte.

Nas últimas 24 horas, foram registados 1.448 doentes recuperados. Neste momento, são 49.787 os casos ativos em Portugal.

