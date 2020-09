Portugal regista mais duas mortes e 418 novos casos, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.

O total de óbitos passa a ser de 1.829, sendo que há 59.051 casos confirmados desde o início da pandemia. O último balanço dá ainda conta de mais 194 doentes recuperados, num total de 42.427.

O número de doentes internados voltou a descer, sendo que 334 pacientes estão hospitalizados (menos três). Em sentido contrário, os internamentos em unidades de cuidados intensivos subiu para 44 (mais três).

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 207 casos (49,5% do total). Foi também nesta região que foram confirmadas as duas vítimas mortais das últimas 24 horas.

Relatório de situação de covid-19 em Portugal