A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou esta terça-feira a atualização do boletim epidemiológico referente à presença do novo coronavírus em Portugal, onde já existem quatro pessoas infetadas. O boletim informa ainda a existência de 101 casos suspeitos registados em Portugal desde janeiro de 2020.

Os primeiros dois casos foram confirmados esta segunda-feira. São dois homens de 60 e 33 anos. O primeiro é médico, e terá sido contagiado com o Covid-19 durante uma viagem a Itália. Apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro e está agora internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro paciente está em isolamento no Hospital de São João, também no Porto, e terá sido infetado em Espanha, onde esteve em trabalho, mais precisamente em Valência. Teve os primeiros sintomas a 26 de fevereiro.

Os outros dois casos foram confirmados esta terça-feira, e também se tratam de dois pacientes do sexo masculino. Trata-se de dois indivíduos com 60 e 37 anos.

Segundo a DGS, estes dois novos casos estão relacionados com os dois primeiros.

O segundo paciente de 60 anos está internado no Hospital de São João, enquanto o de 37 anos está hospitalizado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O boletim da DGS aponta ainda os sintomas referentes aos quatro homens, ainda que sem especificar a quem se atribuem. Assim, dois doentes apresentam febre, dois manifestam tosse, dois têm dores musculares, um tem dores de cabeça e outro apresenta fraqueza generalizada.

Foi ainda revelado que os quatro cidadãos têm residência no Porto (dois), Coimbra e Lisboa.