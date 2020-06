Portugal regista este sábado 1.474 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 9 do que na sexta-feira, e 34351 infetados, mais 382, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

No que diz respeito a doentes recuperados, há no total 20807 casos, mais 281 do que no dia anterior.

Nesta altura, aguardam resultado laboratorial 1.813 testes e estão 29.013 contactos sob vigilância das autoridades de saúde.

Estão hospitalizadas 414 pessoas, 57 em cuidados intensivos.

Em comparação com os dados de sexta-feira, este sábado constatou-se um aumento de óbitos de 0,6%. Já os casos de infeção subiram 1,1%.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (12.818), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 345 casos de infeção (+2,76%).