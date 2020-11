Portugal registou esta terça-feira mais 85 mortes e 3.919 casos de covid-19, indica o relatório de situação epidemiológica divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nesta altura, Portugal conta com um total de 268.721 casos de covid-19, 80.432 ativos (menos 3.572 do que ontem) e 4.056 mortes.

Nas últimas 24 horas, a DGS registou ainda 7.406 recuperações da infeção pelo novo coronavírus.

Quanto ao número de doentes internados, são esta terça-feira mais 34 do que ontem, num total de 3.275 doentes em enfermaria e ainda 506 em cuidados intensivos (mais oito do que no dia anterior).

Relatório de situação de 24 de novembro de 2020 by TVI24

O Norte é a região do país com maior número de casos e de mortes: regista esta terça-feira mais 2.284 casos (139.905 no total) e mais 50 mortes (ao todo, 1.907).

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1.467 novos casos (91.053 no total) e mais 20 óbitos, 1.467 ao todo.

No Centro há mais 446 casos, 25.949 no total, e mais 12 vítimas mortais, 521 ao todo. No Algarve o número de casos subiu para 4.870, mais 65 do que no dia anterior. No Alentejo, há mais 83 casos, 5.320 no total, e mais três óbitos, ao todo, 101 vítimas mortais.