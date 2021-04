Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais cinco mortes e 694 novos casos de covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). O R(t) situa-se nos 1,02.

O país soma agora, desde o início da pandemia, um total de 16.904 óbitos e 826.327 casos confirmados. Das cinco mortes registadas esta sexta-feira, duas registaram-se no Norte, outras duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

No que toca aos internamentos, saíram nove doentes em enfermaria, mas outros seis deram entrada em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, recuperaram mais 628 doentes. O número de contatos em vigilância aumentou 690, fazendo subir este número para 16.872.

Índice de transmissibilidade subiu para 1,02

O índice de transmissibilidade em Portugal subiu para 1,02, com a incidência a aumentar também para 65,7 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

No boletim conjunto do dia 2 de abril da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal situava-se nos 0,97 e a incidência em 65,6 casos por 100.000 habitantes.

O valor nacional médio de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está hoje em 65,7, enquanto no continente é de 63,8 infeções por SARS-CoV-2, o vírus que provoca a doença covid-19.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.