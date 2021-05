Portugal regista, nesta quarta-feira, mais dois mortos e 387 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Neste momento a taxa de incidência de covid-19 em Portugal é de 61,3 casos por 100 mil habitantes. O valor baixa ainda mais, para 59 por 100 mil habitantes, quando excluídas as regiões autónomas.

O Índice de Transmissibilidade, o Rt, voltou a descer, para 0,95, tanto a nível nacional como apenas no continente.

Ambos os valores continuam a descer. Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, indicavam um Rt de 0,96 e uma incidência de 64,4 casos por 100.000 habitantes.

Desta forma, Portugal mantém-se na zona verde da matriz de risco. Recorde-se que estes indicadores são os dois critérios definidos pelo Governo para o processo de desconfinamento.

Relatório de Situação de 5 de maio de 2021 by TVI24 on Scribd

Há agora, 297 doentes internados (mais 1 do que ontem) mas o número de doentes nos cuidados intensivos é de apenas 83 (menos 4).

De acordo com o relatório da DGS há, atualmente, 22.705 casos ativos de covid-19 no país (menos 128 do que ontem).

O número de recuperados atinge já os 798.414.

Norte e Lisboa são as regiões com mais casos

As duas mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1) e na região Centro (1).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 88 novas infeções, contabilizando-se até agora 316.782 casos e 7.197 mortos.

A região Norte tem hoje 171 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 336.779 casos de infeção e 5.341 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 59 casos, acumulando-se 118.871 infeções e 3.016 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 12 casos, totalizando 29.813 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 14 casos, acumulando-se 21.730 infeções e 359 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 23 novos casos, contabilizando 9.299 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 20 novos casos e contabilizam 4.828 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.