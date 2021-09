Portugal regista, esta quarta-feira, mais dez mortos e 1.247 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O número de doentes internados continua a descer. Há menos 24 internamentos do que ontem, num total de 527.

Os doentes nos cuidados intensivos são agora 119 (mais três do que ontem).

O valor da incidência é agora de 191,1 casos de infeção por 100 mil habitantes (na segunda-feira era de 208,3 casos). O R(t), ou risco de transmissão, é de 0,84 (era de 0,85 na segunda-feira). Isto significa que Portugal está muito perto da "zona verde".

Dos mortos, quatro verificaram-se na região do Norte, dois na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro, um no Alentejo e um no Algarve.

Nas últimas 24 horas registaram-se 1.686 casos recuperados, fazendo com que neste momento em Portugal haja 35.540 casos ativos de covid-19.

