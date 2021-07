Portugal regista, neste sábado mais 17 mortos e 2.590 casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de doentes internados está a diminuir: há agora 895 internados (menos 29 do que ontem), dos quais 195 nos cuidados intensivos (menos quatro).

Das mortes, 10 verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região do Norte, duas no Algarve e uma no Centro.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo são as que registam o maior número de casos novos, com 959 e 923 respetivamente. A região do Algarve tem 313 novos casos e o Cetro 255.

Nas últimas 24 horas, foram registados 4.128 casos recuperados. Neste momento há 49.256 casos ativos de covid-19.

Boletim DGS by TVI24 on Scribd