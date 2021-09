Portugal regista, esta sexta-feira, mais seis mortes e 1.822 novos casos de covid-19, revela o mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O país tem neste momento um total de 43.309 pessoas infetados. Entre as quais, existem 681 doentes internados em enfermarias (-14) e 136 em unidades de cuidados intensivos (-4).

Em comparação com a última atualização da DGS, feita na quarta-feira, tanto o R(t) como a incidência diminuíram.

A incidência passou de 303,5 casos de infeção por 100 mil habitantes, a nível nacional, e 310,2, no continente, para 295,5 e 302,6, respetivamente.

Já o índice de transmissão passou de 0,98, em todo o território nacional, e 0,99, no continente, para 0,96 e 0,97.

O Norte voltou a ser a região com mais contágios de covid-19 com 630 novos casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 586 infeções.

Há ainda a registar menos 533 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 43.520 utentes.

Desde o início da pandemia de covid-19, Portugal já contou com 1.044.144 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2.