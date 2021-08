Portugal regista esta sexta-feira mais 18 mortes e 2.377 novos casos de covid-19, segundo o mais recente boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Do total de vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo registou 12, seguindo-se o Algarve com quatro e a Região Norte e Centro com uma morte cada. Dos novos casos, 1.004 registaram-se na área de Lisboa (42,2% do total), enquanto 659 foram diagnosticados no Norte (27,7%).

O índice de transmissibilidade da doença (Rt), atualizado esta sexta-feira, mantém-se nos 0,92 a nível nacional. Quanto à taxa de incidência, esta baixou de 376,9 para 362,7 casos por 100 mil habitantes.

O número de internamentos continua a descer. Há menos 32 pessoas internadas em enfermaria, num total de 866. Nos cuidados intensivos estão 194 doentes, menos dois do que na quinta-feira.

VEJA TAMBÉM:

Boletim DGS - 6 de agosto by TVI24