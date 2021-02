Entre as 214 vítimas mortais provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, encontra-se um bebé de sete meses.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto da Direção-Geral da Saúde (DGS), tinha "múltiplas complicações congénitas". O óbito foi registado num hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Esta é a segunda morte de uma criança em Portugal na faixa etária entre os 0-9 anos registada desde o início da pandemia em março de 2020. A primeira ocorreu em agosto do ano passado, com um bebé com quatro meses.

A menina tinha outras “condições associadas” e estava internada no Hospital Dona Estefânia, no Centro Hospitalar de Lisboa Central.

De acordo com o boletim deste sábado, a maioria dos óbitos foram registados, mais uma vez, na região de Lisboa e Vale do Tejo. Seguindo-se a região Centro com 48, o Norte com 44, Alentejo com 15 e Algarve com seis. O arquipélago da Madeira registou uma vítima, ao contrário dos Açores que não registou nenhuma.

O país soma agora um total de 13.954 vítimas mortais e 761.906 casos confirmados desde o início da pandemia.

Encontram-se ativos 148.359 casos, menos 8.399 do que na sexta-feira. Um número que regista também um decréscimo nos últimos dias depois de um máximo atingido a 29 de janeiro de 181.811.

As autoridades de saúde têm em vigilância 192.673 contactos, menos 5.590 relativamente ao dia anterior.