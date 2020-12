Foram registadas nas últimas 24 horas em Portugal, mais 63 mortos e 2.436 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 378.656 casos confirmados e 6.254 óbitos desde o início da pandemia.

A maioria dos óbitos ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 26, seguindo-se a região Centro com 17, Norte com 15, quatro no Alentejo e um óbito na Madeira. Algarve e Açores não registaram qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos, foram contabilizados menos 63 doentes em enfermaria e mais seis em Unidade de Cuidados Intensivos.

