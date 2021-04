Nas últimas 24 horas registaram-se, em Portugal, mais 506 novos casos e uma morte por covid-19, de acordo com o mais recente boletim da Direção-geral da Saúde. A vítima mortal verificou-se na região Norte do país.

O índice de transmissibilidade, o famoso R(t), manteve-se nos 0,98 a nível nacional. Quando à incidência, esta desceu ligeiramente, passando de 72,7 para 72,1 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

No boletim epidemiológico conjunto da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), os números relativos apenas a Portugal continental mantém também os 0,99, no que diz respeito ao R(t), e uma descida de 68,9 para 68,3 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes.

Desde o início da pandemia, o país já contabilizou 833..397 casos confirmados e 16.957 óbitos.

Relativamente aos internamentos, os números continuam a descer: há menos 11 doentes em enfermaria e menos seis em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença mais 580 pessoas.

Boletim DGS - 23 de abril by TVI24 on Scribd