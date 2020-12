Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 65 mortes e 4.146 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 391.782 casos confirmados e 6.478 óbitos desde o início da pandemia.

A maioria dos óbitos ocorreu na região Norte, com 29, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 23, Centro com 10 e três no Alentejo. Açores, Madeira e Algarve não registaram qualquer vítima mortal.

Quanto aos internamentos, foram contabilizados menos 99 doentes em enfermaria e menos um em Unidade de Cuidados Intensivos.

Boletim DGS - 25 de dezembro by TVI24

Portugal tem agora 70.178 casos ativos, mais 1.488 do que na quinta-feira, e foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 2.593, num total de 315.126 desde o início da pandemia.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 90.093 contactos, mais 1.115.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 29 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto na Madeira foram registados mais 11.