Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 73 mortos e 6.087 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o último boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 318.640 casos confirmados e 4.876 óbitos desde o início da pandemia.

Do total de mortos, 43 ocorreram na região Norte, 20 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, um no Alentejo e um no Algarve. Açores e Madeira não registaram qualquer óbito nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos, foram registados menos 66 doentes em enfermaria e em Unidade de Cuidados Intensivos menos nove.

Portugal têm agora 73.561 casos ativos, menos 151 do que na sexta-feira, e foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 6.165 doentes, num total de 240.203 desde o início da pandemia.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 77.197 contactos, menos 446 em relação a sexta-feira.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 27 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto na Madeira foram registados mais 20.