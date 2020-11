Portugal registou esta quinta-feira mais 6.994 casos de covid-19 e 69 mortes, indica o relatório de situação epidemiológica divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Isto significa que foi hoje registado o maior números de novos casos de infeção de sempre. O país soma agora um total de 243.009 casos confirmados desde o início da pandemia, bem como 3.701 vítimas mortais.

Do total de mortos, 29 ocorreram na região Norte, 24 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Centro, três no Algarve e um no Alentejo.

Nas últimas 24 horas, estão menos 34 pessoas internadas em enfermaria, enquanto que em Unidade de Cuidados Intensivos deram entrada mais 26.

Boletim DGS - 19 de novembro by TVI24

Portugal têm agora 81.384 casos ativos, mais 2.703 do que na quarta-feira, e foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 4.222 doentes, num total de 157.924 desde o início da pandemia.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 80.097 contactos, mais 470 em relação a quarta-feira.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 40 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto na Madeira foram registados mais 26.