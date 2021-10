Portugal registou, este domingo, mais sete mortes e 499 novos casos de covid-19, de acordo com o mais recente relatório de situação da Direção-Geral de Saúde.

Morreram duas pessoas vítimas da doença na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), duas no Algarve, uma na Região Norte, uma no Centro e outra no Alentejo.

Reativamente ao número de novos infetados, é na região de Lisboa e Vale do Tejo que se regista o maior número nas últimas 24 horas: 174 novos casos. Seguindo-se o Norte, com 160, Coimbra, com 84, o Alentejo com 39, o Algarve com 34, a Madeira com seis e os Açores com dois.