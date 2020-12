No dia em que arrancou o processo de vacinação no país, foram registadas mais 63 mortes e 1.577 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 394.573 casos confirmados e 6.619 óbitos desde o início da pandemia.