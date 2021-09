Portugal registou este domingo mais oito mortos e 911 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos óbitos registados, três foram na Região Norte, dois no Alentejo, um na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), um no Centro e outro nos Açores.

Já no que toca ao número de novos infetados, 324 situam-se em LVT, 295 no Norte, 118 no Centro, 98 no Algarve e 42 no Alentejo.

Relativamente ao número de internados, há mais 17 pessoas hospitalizadas, num total de 569.

Nas Unidades de Cuidados Intensivos há um total de 120 pessoas internadas, menos uma que ontem.

Boletim DGS by TVI24 on Scribd