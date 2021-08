Portugal regista, nesta segunda-feira, mais 19 mortos e 2.076 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Do total de vítimas mortais, 10 foram contabilizadas em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, duas na região Centro, uma no Alentejo e uma outra no Algarve. A área de Lisboa com 799 casos e o Norte com 720 têm 73,1% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos, há menos 23 pessoas em enfermaria, num total de 945, e mais uma pessoa em Unidade de Cuidados Intensivos, totalizando 204.

Boletim DGS - 3 de agosto by TVI24 on Scribd

Nas últimas 24 horas recuperaram mais 4.368 doentes infetados com covid-19.