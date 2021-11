Portugal regista, este sábado, mais dez mortes e 2.333 novos casos de covid-19, revela o mais recente relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Há ainda a registar mais 16 doentes internados e nove novos pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região do país com maior número de novos casos, onde se verificou um acréscimo de 855 infeções.

Quanto às mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo morreram quatro pessoas vítimas de covid-19, no Norte dois pacientes, no Centro houve também dois óbitos, no Algarve e Madeira verificaram-se os outros dois falecimentos.

Os óbitos ocorreram nas faixas etárias entre os 60 e 69 anos (uma), entre os 70 e 79 anos (três) e entre os idosos com mais de 80 anos (seis), indica a DGS.

Portugal tem neste momento 43.013 casos ativos de infeção, 42.775 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde e já registou 18.310 mortes desde o início da pandemia.

Já se verificaram 1.119.784 infeções por SARS-CoV-2 em território nacional, bem como 1.058.461 doentes recuperados.