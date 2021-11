Portugal regista, este domingo, mais onze mortos e 2.499 novos casos de covid-19, revela o mais recente relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Este domingo há novamente um aumento no número de pessoas hospitalizadas com covid-19. Atualmente estão internados 597 doentes em unidades hospitalares, um aumento de 53 nas últimas 24 horas. Destes, 89 estão em unidades de cuidados intensivos.

As 11 mortes registaram-se no Centro (três), em Lisboa e Vale do Tejo (quatro), no Alentejo (duas), na Madeira (uma) e nos Açores (uma).

Os óbitos ocorreram nas faixas etárias entre os 50 e os 69 anos (uma), os 60 e 69 anos (duas), entre os 70 e 79 anos (uma) e entre os idosos com mais de 80 anos (sete), indica a DGS.