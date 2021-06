Portugal registou, esta terça-feira, 445 novos casos de infeção por covid-19, num dia sem mortes, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior número de casos (249), seguida da região Norte, com 113, Centro com 42, Alentejo com 13 e Algarve com 12.

Relativamente aos internamentos, há menos 15 pessoas em enfermaria, totalizando 268, e menos duas em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), totalizando 50.

Boletim DGS - 1 de junho by TVI24 on Scribd

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 678 pessoas.