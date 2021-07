Portugal contabilizou, esta sexta-feira, mais sete mortes e 3.547 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (três), na região Norte (duas) e no Algarve (duas).

A nível nacional, o índice de transmissibilidade (Rt) desceu ligeiramente de 1,14 para 1,12. Já a incidência continua a subir, tendo passado de 336,3 para 355,5 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos – indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia – são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Relativamente aos internamentos, há mais quatro pessoas em enfermaria, num total de 778, mas menos três um Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 171.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.194 pessoas e foram registados 922.747 casos de infeção, de acordo com a DGS.