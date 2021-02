Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 260 mortes e 5.540 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 13.017 vítimas mortais e 731.861 casos confirmados desde o início da pandemia.

Quanto aos internamentos, registaram-se menos 94 doentes em enfermaria e menos 13 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). O boletim revela assim que estão internadas 6.775 pessoas, das quais 852 em cuidados intensivos.

A maioria dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (116), seguida da região Norte com 65, o Centro com 55, Alentejo com 17 e Algarve com sete. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores não registaram qualquer morte.

Boletim DGS - 2 de fevereiro by TVI24 on Scribd

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 17.572 pessoas.

A maioria dos novos casos também foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (2.520), seguida da região Norte com 1.596, o Centro com 940, Alentejo com 230, Algarve com 126 e Madeira e Açores com 110 e 18 respetivamente.

As autoridades de saúde têm em vigilância 251.536 contactos, menos 4.817 relativamente ao dia anterior.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 330.550 homens e 401.081 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 230 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 6.789 eram homens e 6.228 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 13.017 mortes, 8.763 eram pessoas com mais de 80 anos, 2.661 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.103 tinham entre os 60 e os 69 anos.