Foram registadas nas últimas 24 horas em Portugal, mais 70 mortes e 4.378 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 387.636 casos confirmados e 6.413 óbitos desde o início da pandemia.

A maioria dos óbitos ocorreu na região Norte, com 28, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 24, Centro com 13, quatro no Alentejo e um na Madeira. Algarve e Açores não registaram qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos, foram contabilizados menos 137 doentes em enfermaria e menos seis em Unidade de Cuidados Intensivos.

Portugal tem agora 68.690 casos ativos, mais 221 do que na quarta-feira, e foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 4.087, num total de 312.533 desde o início da pandemia.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 88.978 contactos, mais 1.935.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 17 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto na Madeira foram registados mais 34.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi também a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (1.952).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 199.720 casos de infeção e 3.001 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.271 novas infeções, contabilizando-se até agora 124.812 casos e 2.220 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 810 casos, acumulando 43.272 infeções e 916 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 200 casos, totalizando 9.927 infeções e 180 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 94 novos casos, somando 6.906 infeções e 64 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 174.158 homens e 213.340 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 138 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.332 eram homens e 3.081 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos.

O estado de emergência em Portugal decretado em 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.731.936 mortos resultantes de mais de 78,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.