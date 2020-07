Portugal registou mais nove mortos e 287 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país regista agora 1.629 vítimas mortais e 44.416 infetados.

Do total de novos casos, 207 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. Há, ainda, 200 casos por incluir no total desta região, referentes a testes realizados por um laboratório privado que em três dias da semana passada não os registou no sistema para o efeito, estando a sua distribuição ainda a ser analisada pelas autoridades de saúde.

