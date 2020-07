Portugal registou mais dois mortos e 443 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Um dos óbitos ocorreu na região de Lisboa e outro no Alentejo, onde há um surto em Reguengos de Monsaraz.

Sobe, assim, para 1.631 o número de vítimas mortais num total de 44.859 infetados.

A região de Lisboa é a mais afetada pela doença, com 74% dos novos casos (327), para 21.256. A região Norte é a segunda com mais novos casos (77), que representam 17,3% do total de hoje, uma subida que não acontecia desde meados de maio.

Há mais um doente hospitalizado (512) e menos dois nos cuidados intensivos.

Há, também, mais 269 doentes recuperados. São já 29.714.

Pelo menos 1.496 pessoas aguardam resultados de testes e 33.225 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Boletim da DGS - 8 de julho by TVI24 on Scribd