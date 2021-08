Portugal registou, esta terça-feira, mais 13 vítimas mortais e 2.261 novos contágios por covid-19, revelam os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Do total de mortes, cinco ocorreram na região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com três, Algarve também com três e a região Centro com duas.

Relativamente aos internamentos, há menos 17 pessoas em enfermaria e menos três em cuidados intensivos.