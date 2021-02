Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 127 mortes e 2.324 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza um total de 15.649 vítimas mortais e 790.885 casos confirmados.

Relativamente aos casos em internamento, há menos 345 doentes em enfermaria (4.137) e menos 33 em Unidade de Cuidados Intensivos (719).

Mais uma vez, a maioria dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (71), seguida da região Norte com 22, o Centro com 21, Alentejo com sete e Algarve com seis. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores não registaram qualquer vítima mortal.

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 5.342 pessoas, fazendo subir para 683.061 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal. Há 16 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal também registam um decréscimo. Há 92.175 pessoas com o vírus ativo, menos 3.145 em relação a terça-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 114.681contactos, menos 8.499 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.