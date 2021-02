Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 161 mortes e 4.387 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza um total de 14.718 vítimas mortais e 774.889 casos confirmados.

Há menos nove doentes internados nos cuidados intensivos (853) e menos 241 em enfermarias (5.829).

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 8.781 pessoas, fazendo subir para 636.859 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal. Há 10 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Boletim DGS - 10 de fevereiro by TVI24 on Scribd

A maioria dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (77), seguida da região Norte com 33, o Centro com 31, Alentejo com 12 e Algarve com seis. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores registaram uma vítima mortal cada.

Os casos ativos em Portugal também registam um decréscimo. Há 123.312 pessoas com o vírus ativo, menos 4.555 em relação a terça-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 162.566 contactos, menos 8.988 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.192 novas infeções, contabilizando-se até agora 290.071 casos e 5.982 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem hoje 49,9% do total de novos casos a nível nacional e 47,8% das mortes registadas nas últimas 24 horas.

A região Norte registou 1.050 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 319.127 casos de infeção e 4.917 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 775 casos, acumulando-se 110.616 infeções e 2.624 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 185 casos, totalizando 27.303 infeções e 841 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 129 novos casos, somando 18.992 infeções e 271 mortos.

A Madeira registou 47 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.142 infeções e 55 mortes devido à covid-19.

Na região Autónoma dos Açores foram registados nove novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.638 infeções e 28 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 350.138 homens e 424.496 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 255 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 7.661 eram homens e 7.057 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 14.718 mortes, 9.857 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.043 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.261 tinham entre os 60 e os 69 anos.