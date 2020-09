Portugal regista mais quatro mortes e 613 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o relatório de situação da Direção-Geral de Saúde emitido esta segunda-feira.

O país tem agora 64.596 casos de covid-19 no total e 1.871 óbitos.

Das mortes referidas no relatório, três são na região norte e uma na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Boletim da DGS - 14 de sete... by TVI24

No que diz respeito aos doentes internados, são 477, mais 25 do que no dia anterior; em cuidados intensivos estão 61 pessoas, mais quatro do que no boletim de domingo.

Os doentes recuperados são agora no total 44.185, mais 116 do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo tem esta segunda-feira mais 338 casos de infeção e o Norte tem mais 178 casos. A região Centro regista mais 51 casos, o Alentejo mais 27 e há mais dez casos no Algarve.

Em vigilância estão 36.758 contactos, mais 360 em relação a domingo.

Em relação ao total de casos, a região Norte regista agora 23.411 casos, o Centro tem 5.279 casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo conta com 33.070 casos de covid-19, o Alentejo regista 1.161 e o Algarve 1.244.

Quanto aos óbitos, 857 registaram-se na região Norte, 254 na região Centro, 705 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 22 no Alentejo e 18 no Algarve.

Já a região autónoma dos Açores regista 239 casos no total, mais um do que no dia anterior, e 15 mortes. Na Madeira, registam-se 192 casos, mais oito do que no boletim de domingo, e não há mortes a registar.