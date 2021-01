Portugal registou este sábado 293 mortes relacionadas com a covid-19 e 12.435 casos de infeção por SARS-CoV-2, atingindo, assim, as 5.000 mortes só no mês de janeiro, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há ainda informação de que 83 pessoas saíram de enfermarias desde sexta-feira, embora mais 37 tenham dado entrada em Unidades de Cuidados Intensivos.

Também o número de recuperados volta a crescer: 14.014 em 24 horas.