Portugal registou, esta segunda-feira, mais oito mortes e 1.782 novos contágios por covid-19, mostra o mais recente boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O índice de transmissibilidade (Rt) desceu ligeiramente, passando de 1,18 para 1,16 a nível nacional, já a incidência disparou para 315,6 casos por 100 mil habitantes. No último balanço, feito na sexta-feira, a incidência era de 272,0.

Também é possível observar um grande aumento no número de internamentos, mais 57 do que no domingo, num total de 729. Em Unidade de Cuidados Intensivos deram entrada mais 10 doentes, o que perfaz um total de 163 pessoas.

A maioria dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, com 864, o que representa 48% do total do país. Segue-se a região Norte com 536, Algarve com 202, região Centro com 87 e Alentejo com 38. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira contabilizaram mais 40 e 15 casos, respetivamente.

Boletim DGS - 12 de julho by TVI24 on Scribd