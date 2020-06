Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais seis mortos e 192 novos casos de infeção por Covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, o país conta agora com 1.485 mortos (um aumento de 0,4%) e 34.885 casos de infeção pelo novo coronavírus (um aumento de 0,6%). Dos 192 novos casos, 149 (+1,1%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O boletim da DGS revela ainda que existem 15.081 homens infetados e 19.864 mulheres.

O número de recuperados subiu para 21.156, ou seja, mais 161 casos do que no domingo.

Boletim da DGS - 8 de junho by TVI24 on Scribd

São 366 as pessoas internadas, das quais 55 se encontram na Unidade de Cuidados Intensivos.

Febre (29%), tosse (39%), cefaleia (20%) e dores musculares (21%) foram os sintomas apresentados por 90% dos novos casos de infeção.