Foi registada apenas uma morte e 270 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A vítima mortal foi registada na região Norte, o que significa que Lisboa e Vale do Tejo mortes desde ontem.

No total, o país conta agora com 1.505 mortos e 36.180 casos de infeção. Dos 270 novos casos, 246 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos.

Boletim da DGS - 12 de junho by TVI24 on Scribd