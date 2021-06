Nas últimas 24 horas Portugal registou mais duas mortes e 707 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Do total de contágios, 450 foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo.

As vítimas mortais foram registadas em Lisboa e no Algarve.

Relativamente aos internamentos, há mais 25 doentes em enfermaria, totalizando 325, e mais cinco em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 82.

De acordo com a DGS, de sexta para sábado recuperaram mais 776 pessoas.

