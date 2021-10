Portugal registou esta quinta-feira mais 11 mortos e 731 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As vítimas mortais foram registadas no Norte (3), Centro (3), Lisboa e Vale do Tejo (2), Alentejo (1) e Algarve (1). Foi ainda contabilizada uma morte nos Açores. Do total de vítimas, 10 tinham mais de 80 anos e a outra pertencia à faixa etária 60-69 anos.

Relativamente aos internamentos, há mais quatro pessoas em enfermaria, mas menos três doentes em Unidade de Cuidados Intensivos.

Boletim DGS - 7 de outubro by TVI24 on Scribd

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.019 pessoas e foram registados 1.073.268 casos de infeção.