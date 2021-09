Portugal ultrapassou esta segunda-feira um milhão de recuperados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia de covid-19, ao registar 907 casos nas últimas 24 horas, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, 1.000.811 casos foram dados como recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS.

Há um mês, Portugal tinha ultrapassado um milhão de casos de infeção covid-19 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 458 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, cinco mortes atribuídas à covid-19 e um aumento nos internamentos em enfermaria.

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 164 novos casos e a região Norte, com 149, têm 68,3% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1), na região Norte (2) e na região Centro (2).

Relativamente às idades das vítimas, três tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 e uma entre os 60 e os 69.