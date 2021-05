Esta semana, marcada pelos primeiros dias da 4.ª fase de desconfinamento, as previsões meteorológicas dão conta de céu pouco nublado ou limpo, algum vento e temperaturas máximas a variar entre os 06 e os 27 graus, com uma ligeira subida das temperaturas máximas no final da semana.

Segunda-feira fica marcada por um ligeiro aumento da temperatura, apesar de algumas regiões do interior do país registarem alguma nebulosidade durante a tarde, com alguns aguaceiros fracos. No entanto, em quase todo o país o céu vai estar limpo.

Segundo as previsões do IPMA, as temperaturas máximas deverão variar entre os 19.º (Viana do Castelo) e os 27.º (Beja e Évora) e as mínimas entre os 06.º (Viseu) e os 14.º (Faro).

Durante a semana, particularmente na terça-feira e quarta feira, é de esperar que o céu volte a estar nublado, particularmente ao final do dia. Nestes dias o IPMA espera uma ligeira tímida subida da temperatura mínima, no litoral Norte e Centro.

O vento vai soprar fraco a moderado do quadrante norte e por vezes forte nas terras altas e no litoral oeste, em particular durante a tarde.

Para o final da semana o IPMA destaca que o céu deverá apresentar-se muito nublado, principalmente a partir do período da tarde. Na sexta-feira está prevista chuva fraca para a região do Minho. É expetável novo aumento ligeiro das temperaturas máximas no país.