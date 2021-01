As temperaturas deverão aumentar gradualmente nos próximos dias e voltar a valores normais para a época, anunciou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois de uma onda de frio invulgarmente prolongada e generalizada.

A previsão aponta para que nos próximos dois a três dias já haja um regresso aos valores normais da temperatura mínima e máxima do ar. Já hoje verificámos que alguns locais já tiveram valores de temperatura máxima próximos do que consideramos normal e a temperatura mínima também já subiu um bocadinho em grande parte do território continental. A tendência para os próximos dias é que os valores voltem aos normais para a época" , disse à Lusa o meteorologista Ricardo Deus.