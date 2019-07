/ AM

As praias entre a Costa da Caparica e a Cova do Vapor vão fechar à vez durante o mês de agosto, para repor os níveis de areia em plena época de verão.

De acordo com o Diário de Notícias, o acesso às praias será vedado por períodos de cinco dias em cada uma, mas o calendário ainda não é conhecido.

O mesmo jornal avança que as primeiras praias a fechar deverão ser as da Saúde e a Nova, seguindo-se a do Tarquínio-Paraíso, entre 19 e 24 de agosto.

Os comerciantes mostram-se descontentes com esta decisão, queixando-se dos prejuízos que esta operação, que vai custar 6,3 milhões de euros, vai causar.

Esta operação chegou a estar anunciada para maio, mas faltava o visto do Tribunal de Contas, que se prevê para o final deste mês ou início de agosto.

Em declarações ao DN, o presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica. José Ricardo Martins garante que esta intervenção "só podia ser feita nesta altura no verão" porque tem de ser feita com uma ondulação abaixo dos dois metros.