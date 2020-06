Dez homens, entre os 21 e os 45 anos, foram hoje detidos em flagrante delito pela GNR por prática ilícita de jogo fora dos locais autorizados, no concelho de Bombarral (Leiria), revelou aquela força de segurança.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Caldas da Rainha”, revelou o Comando Territorial de Leiria da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

A ação policial, através do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Leiria, foi desencadeada no âmbito de uma denúncia sobre a prática de jogo ilegal.

Os militares realizaram uma busca a um armazém, onde detetaram 10 indivíduos em flagrante a jogar póquer, tendo ainda identificado um outro que se encontrava a assistir”, revelou a Guarda.

A operação resultou ainda na apreensão de 488 fichas de jogo, dois baralhos de cartas, dois blocos de notas, uma mesa de jogo, um ‘tablet’ e 104 euros em numerário, acrescentou a força de segurança.

Segundo a GNR, “os jogos de fortuna ou azar são aqueles cujo resultado assenta exclusiva ou fundamentalmente na sorte, sendo a sua exploração e prática apenas permitidas nos casinos e em locais devidamente autorizados e licenciados”.

“Como tal, e porque o jogo ilegal se trata de um ilícito criminal, a GNR irá continuar, não só a promover ações de sensibilização destinadas a prevenir estes comportamentos, mas também a desenvolver ações de fiscalização, através de uma presença recorrente nos locais onde é verificada”, pode ler-se no comunicado.