Os Bombeiros Sapadores de Setúbal resgataram, na quarta-feira, um cadáver num poço seco, situado na freguesia de Gâmbia Ponte e Alto da Guerra, em Setúbal, numa busca solicitada pela Polícia Judiciária.

A PJ de Setúbal adiantou que o cadáver estava “irreconhecível” e que a operação de resgate ocorreu na sequência de uma investigação do desaparecimento de um jovem de 15 anos institucionalizado no Centro Jovem Tabor. O rapaz estava desaparecido há quatro meses.

A fonte da Polícia Judiciária de Setúbal admitiu que “há indícios de crime”, uma vez que o “cadáver estava embrulhado num lençol”, mas ressalvou que a identificação do corpo só deverá ser confirmada através dos exames a realizar no Instituto de Medicina Legal em Lisboa.

O jornalista da TVI Miguel Fernandes, especialista em investigação criminal, acredita que "não há dúvidas" que estamos perante um crime, uma vez que cadáver enrolado num lençol.

Não há dúvidas que o rapaz que foi encontrado no poço terá sido vítima de um assassinato. Estava embrulhado num lençol. (...) Aparentemente, temos um cenário de crime”, aponta o jornalista.

Miguel Fernandes revela que a investigação da PJ teve por base uma denúncia que diz ter visto o jovem ser assassinado, por outros três adolescentes.

Há uma denúncia. Alguém que diz ter assistido ao crime e confessou ao pai. A confissão acabou por chegar à Polícia Judiciária. Isto, é um caso que começa com um desaparecimento, em outubro. Este é um caso que foi tratado como um desaparecimento durante três meses. Contudo, a PJ levou a sério esta denúncia de um jovem que diz ter visto outros três rapazes a assassinarem o adolescente que estava dentro deste poço”, acrescenta Miguel Fernandes.

Paulo Lamego, comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, que realizaram a operação de resgate, refere que este poço se situa numa zona agrícola e que não existe registo de qualquer outra operação no local.

É uma zona mais rural. A profundidade [do poço] é cerca de sete ou nove metros. (...) O poço é rasteiro, sem qualquer tipo de proteção. (...) Não tínhamos referência daquele poço. Já tivemos vários resgates de animais que caem em poços, mas este poço não estava referenciado nas nossas ocorrências”, disse o comandante os Bombeiros Sapadores de Setúbal.

Junto ao cadáver do jovem de 15 anos, estavam também as ossadas de um cão, que foram igualmente resgatadas. De acordo com Paulo Lamego, toda a operação foi efetuada em coordenação com a Polícia Judiciária de Setúbal.